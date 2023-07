Caos Serie B, controricorso al Tar del Perugia: “Lecco in malafede”

Nel suo controricorso, il Perugia afferma: "Chiaro che la indicazione – in data 15 giugno – dello stadio di Lecco non è stata fatta in buona fede. Si indica in buona fede uno stadio nel quale, al momento della indicazione, non si dubita che si potrà giocare. Viceversa, chi scientemente indica uno stadio che, al momento della relativa indicazione, ha la certezza non essere idoneo, è chiaro che lo fa soltanto per fare comunque il nome di uno stadio e per non essere escluso per il solo fatto di non aver indicato uno stadio. La malafede del Lecco ha dunque del clamoroso. Conseguentemente, parimenti clamoroso, è l’atteggiamento di FIGC che un tale comportamento ha di fatto avvalorato."