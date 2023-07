Serie B, Gravina: “Brescia e Perugia in pole. Rinvio? Si può partire anche con X e Y”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale , il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla situazione in Serie B . Definita oggi la graduatoria dei ripescaggi e delle amissioni in cadetteria ma non solo. Per avere però gli organici completi bisognerà attendere il giudizio del TAR sui vari ricorsi, previsto per il 2 agosto. Ecco le dichiarazioni di Gravina:

"Brescia e Perugia sono le prime due società in graduatoria per la riammissione in Serie B, ma non abbiamo ancora provveduto all'integrazione degli organici del campionato perché vogliamo attendere i risultati dei ricorsi. Dobbiamo dire basta a questo tipo di situazioni. A causa di ipotesi di riammissioni o ripescaggi finiamo per bloccare tutto il sistema e non è giusto. Per questo motivo è molto probabile che a partire dal prossimo anno vengano anticipati i termini dell'iscrizione ai campionati, con una deadline ad aprile. Slittamento del campionato di Serie B? Non abbiamo certezze se non quella che il format verrà confermato. Non escluso che si venga chiesto di anticipare il Consiglio di Stato in base alle decisioni del TAR per motivi d'urgenza. Per questo non parlerei ancora di slittamento e i campionati, comunque, possono partire anche con le fantomatiche X e Y"