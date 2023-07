Caos Serie B, Gazzetta del Sud: “Reggina, incognite e speranze. Ds e Dg di Ilari…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta del Sud" fa il punto sulla complessa e delicata situazione in casa Reggina. attualmente esclusa dal prossimo campionato di Serie B, dopo il rigetto del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, ed in attesa dell'udienza al Tar il prossimo 2 agosto prima del Consiglio di Stato fissato per il 29 del prossimo mese. Giocatori in ritiro in condizioni logistiche e psicologiche surreali, sospesi in un limbo snervante e avversati da dubbi ed incognite sul proprio futuro e sul destino del club. L'edizione calabrese del noto quotidiano cartaceo sottolinea l'alto coefficiente di difficoltà nel ribaltare un verdetto che vede ad oggi la società calabrese dal lotto delle partecipanti al torneo cadetto, con la flebile speranza di dirigenza e legali amaranto di riuscire a far valere le proprie tesi ed argomentazioni in sede di giustizia ordinaria. Intanto si paventano profili professionali designati a livello manageriale per il nuovo corso e la nuova proprietà targata Manuele Ilari, il cui progetto sarà avviato solo in caso di riammissione della Reggina in Serie B. Il nuovo direttore sportivo potrebbe essere Maurizio Pellegrino, ex Catania, mentre il ruolo di direttore generale verrebbe affidato ad Antonio Tempestilli. Nel caso in cui Tra e Consiglio di Stato confermassero l'esclusione della Reggina dalla Serie B 2023-2024, l'accordo per la cessione della società salterebbe ed i calciatori attualmente tesserati con il club calabrese beneficerebbero dello svincolo d'ufficio essendo a quel punto libero di accasarsi a parametro zero in un'altra società.