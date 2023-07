Caos Serie B, ansia Reggina: Tar, ritiro e mercato! Palermo su Rivas e Di Chiara…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul complesso caso Reggina. L'esclusione dalla prossima Serie B, il ricorso rigettato dal Collegio di Garanzia del Coni, l'iter legale e giudiziario che prosegue con l'auspicio di ottenere la riammissione al torneo cadetto: prossime tappe l'udienza al Tar e successivamente il Consiglio di Stato. In un clima surreale di incertezza, i tesserati del club calabrese si sono ritrovati a Sant'Agata per il ritiro estivo, iignari di quelli che potranno essere gli scenari futuri. Molti dei calciatori della Reggina piacciono in sede di calciomercato a club di Serie B e A, con le pretendenti in attesa di conoscere l'epilogo della vicenda e soprattutto le tempistiche. Una mancata iscrizione della Reggina al prossimo campionato di Serie B, infatti, garantirebbe ai calciatori lo svincolo d'ufficio e la possibilità di trovare una nuova destinazione a parametro zero. Palermo che monitora con attenzione i profili di Gianluca Di Chiara e Rigoberto Rivas, Catanzaro su Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo. Il ds Massimo Taibi ha ribadito ieri di restare comunque fiducioso, ergendosi a collante e riferimento di una società e di un gruppo di calciatori che vivono un momento nebuloso e di oggettiva difficoltà. In ritiro è arrivato anche il tecnico Pippo Inzaghi, legato ancora da due anni di contratto alla Reggina, che resta in silenzio in attesa della decisione del Tar ed in costante contatto con Taibi per cercare di riuscire nell'ardua impresa di tenere uniti e concentrati i calciatori sul lavoro e le vicende di campo.