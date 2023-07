Calciomercato Palermo, fronte Reggina: piacciono Rivas e Di Chiara. La situazione

Ci sono esigenze importanti in tema di calciomercato nel Palermo FC . Priorità esterno basso di sinistra per Leandro Rinaudo , visto che attualmente il solo Aurelio è specialista del ruolo in organico e contro la Virtus Verona , nel secondo test amichevole stagionale, Corini si è visto costretto ad adattare Ceccaroni . Sulla corsia mancina. I profili vagliati concretamente sono quelli di Gianluca Di Chiara , per il quale bisognerà attendere gli sviluppi del complesso iter giudiziario che coinvolge la Reggina , e Gianluca Frabotta . Quest'ultimo, il cui cartellino è di proprietà della Juventus , ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone di Grosso nella stagione terminata qualche settimana fa.

Al Palermo piace molto sul fronte offensivo anche il jolly Rigoberto Rivas, freccia della Reggina e della nazionale honduregna, ma anche per l'ex primavera dell'Inter bisognerà pazientare per conoscere l'epilogo dell'altra partita giocata dal club calabrese, tra aule di giustizia sportiva ed ordinaria, per la riammissione al campionato di Serie B. La prospettiva di entrare a far parte del prestigioso ed ambizioso progetto del Palermo targato City Football Group, alletterebbe non poco il calciatore, desideroso di recitare un ruolo da protagonista in una piazza passionale, ricca di storia e tradizione calcistica e non solo.