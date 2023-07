Calciomercato Palermo, Corini aspetta esterni da 4-3-3: Di Chiara o Frabotta, Rivas…

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo analizza le esigenze in tema di calciomercato del Palermo FC. Priorità esterno basso di sinistra per Leandro Rinaudo, visto che attualmente il solo Aurelio è specialista del ruolo in organico e contro la Virtus Verona, nel secondo test amichevole stagionale, Corini si è visto costretto ad adattare Ceccaroni. Sulla corsia mancina. I profili vagliati concretamente sono quelli di Gianluca Di Chiara, per il quale bisognerà attendere gli sviluppi del complesso iter giudiziario che coinvolge la Reggina, e Gianluca Frabotta. Quest'ultimo, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone di Grosso nella stagione terminata qualche settimana fa. La contemporanea indisponibilità anche di Buttaro e mateju sul fronte opposto ha costretto il tecnico rosanero a riciclare un altro centrale, Simon Graves, nel ruolo di laterale destro. Corini ha sottolineato nel post match, come sia importante avere esterni bassi che spingano e sovrappongano costantemente, con fluidità e naturalezza, nel 4-3-3 che ha in mente di utilizzare nella prossima stagione. Da registrare anche il centrocampo, con le cessioni di Broh e Damiani prioritarie ma ancora in fase di definizione. Al Palermo piace molto sul fronte offensivo anche Rigoberto Rivas, freccia della Reggina e della nazionale honduregna, ma anche per l'ex primavera dell'Inter bisognerà pazientare per conoscere l'epilogo dell'altra partita giocata dal club calabrese, tra aule di giustizia sportiva ed ordinaria, per la riammissione al campionato di Serie B.