Calciomercato Palermo, svolta mancina: Corrado, Frabotta e Di Chiara, la situazione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle priorità in chiave calciomercato del Palermo targato City Football Group. Il ruolo di esterno sinistro basso, che ha in Aurelio l'unico naturale interprete in rosa, è oggetto di maggiori riflessioni. La pista Corrado è suggestiva ma complessa, il giocatore di proprietà dell'Inter ha molti estimatori in Serie A ed i riflettori della Lazio su di lui dopo l'ottima stagione a terno. Di Chiara piace ed ha tutti i requisiti per diventare un nuovo tassello del mosaico di Corini, ma l'iter in sede di giustizia sportiva ed ordinaria che coinvolge la Reggina allunga i tempi e complica la fattibilità dell'operazione. Frabotta, reduce dalla promozione in A col Frosinone, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, è un obiettivo raggiungibile. La Sampdoria ha virato su Barreca del Cagliari ed il Palermo ha adesso margine per affondare il colpo sull'ex esterno della compagine ciociara allora guidata da Fabio Grosso, Il ginepraio legato all'iscrizione della Reggina complica anche l'affare legato al cartellino di Rigoberto Rivas, jolly offensivo honduregno che piace molto alla dirigenza rosanero. Collocolo resta in cima alla lista dei desideri per il centrocampo, ma Rinaudo e Bigon sono in fase di stand-by in attesa di ultimare le cessioni di Broh e Damiani nel reparto e c'è il rischio che Cremonese, Cagliari o Salernitana possano accelerare sul classe 1999 dell'Ascoli. Operazione di prospettiva e destinata a rinforzare la formazione priumavera: dalla Roma in arrivo l'esterno offensivo, classe 2006, Matteo Fravola.