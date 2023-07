Calciomercato Palermo, bivio Silipo: poker di club in C per il talento scuola Roma

Andrea Silipo sfoglia la margherita. Ore e giorni decisivi per il futuro del classe 2001 scuola Roma. Successi e bagliori nella cantera giallorossa, lo scudetto con l'under 17 guidata da Francesco Baldini, la doppietta in finale contro l' Atalanta e gli orizzonti radiosi che parevano schiudersi in prospettiva. L'approdo a Palermo nel gennaio 2020, le due promozioni in tre anni con la cavalcata rosanero entusiasmante nei playoff di Lega Pro e Silvio Baldini in panchina. Sprazzi di talento puro, ma i ntermittenti, dissolti in una certa anarchia tattica, scarsa continuità di impiego e rendimento sul rettangolo verde. Discreta la scorsa stagione in C con la maglia della Juve Stabia, trenta presenze, poche da titolare, c on cinque gol e tre assist . Con la giusta ferocia agonistica ed applicazione mentale, un ragazzo con il suo pregiato bagaglio tecnico deve e può fare di più.

Il classe 2001 ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 con il club di Viale del Fante, nel Palermo targato City Football Group che punta dritto alla Serie A non vi sarà ragionevolmente spazio per lui. La dirigenza rosanero è in costante contatto con l'entourage del calciatore, con cui lavora in totale sinergia al fine di individuare destinazione e progetto tecnico ideali per esaltare doti e attitudini del pupillo di Bruno Conti. Dopo i sondaggi di Avellino e Pescara, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, sono al momento quattro i club di Lega Pro concretamente disposti a puntare le proprie fiches sul gioiellino scuola Roma: Gubbio, Audace Cerignola, Turris e Monterosi. Non trova alcun riscontro, ad oggi, un presunto interessamento del Cesena per il cartellino del fantasista ex Juve Stabia. Fondamentale scegliere l'opzione che garantisca centralità nel progetto tecnico, corposo minutaggio e credo calcistico funzionale alle peculiarità del jolly offensivo romano. Tutti criteri e fattori di assoluta importanza che avranno un peso specifico dirimente nella scelta dell'entourage del classe 2001 e dello stesso calciatore. Anagrafe e qualità tecniche giocano a favore del calciatore, chiamato a compiere una scelta fondamentale in una fase topica della sua carriera. Bivio focale nella parabola professionale di Andrea Silipo, consapevole di dover imboccare il sentiero giusto ed a percorrere, step by step, il percorso che gli consenta di conquistare gradualmente una dimensione calcistica pari alle sue potenzialità.