Palermo, la lista dei possibili partenti: Broh, Damiani e Soleri. Valente e Silipo…

Secondo l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" ci sono altri calciatori, che sono attualmente sotto contratto con il Palermo, che piacciono in compagini minori. Sondaggio di Lecco e Triestina per Broh, Samuele Damiani, invece, piace a molte big di C oltre che alla Reggiana del tecnico Nesta. La squadra romagnola, insieme al Pisa, rappresenta ancora oggi la principale interessata al cartellino di Edoardo Soleri, attaccante in uscita dalla società rosanero. Occhio a Nicola Valente!Feralpisalò e Cesena sembrano fare sul serio per l'ex Carrarese, ma prende quota - nelle ultime ore - la possibilità di restare in casacca rosa, come alternativa di Roberto Insigne. Scelta che sicuramente troverebbe consenso nella maggior parte della tifoseria palermitana. Grotta e Mauthe sono destinati alla Primavera 2 altrimenti dovranno cercare fortuna in altri lidi. Giacomo Corona, attaccante rientrante dal prestito al Torino potrebbe essere utilizzato - nuovamente - come pedina di scambio. L'anno scorso il centravanti classe 2004 favorì l'ingresso in Sicilia di Jacopo Segre. Fella, dopo che il Padova avrà chiuso un paio di cessioni, potrà approdare in biancoscudato.