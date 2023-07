Palermo, futuro Silipo: Avellino, Pescara e Crotone su Andrea, ma non solo. Dettagli

Talento cristallino le cui potenzialità sono ancora in gran parte inespresse. L'alba della parabola calcistica di Andrea Silipo, jolly offensivo classe 2001 , sembrava foriera di fulgidi orizzonti. Enfant prodige del florido settore giovanile della Roma, stellina dell'Under 17 giallorossa di Francesco Baldini capace di conquistare nel giugno 2018 lo scudetto di categoria proprio con una doppietta del fantasista romano nella finale contro l' Atalanta. L'approdo nel Palermo della rinascita targato Mirri-Di Piazza in Serie D , la promozione in Lega Pro e quella entusiasmante in B con la banda di Silvio Baldini. Sprazzi di classe disseminati ad intermittenza sul manto erboso, dribbling secco, rapidità, estro ed un mancino fatato. Un pizzico di anarchia tattica, mista ad indolenza, ampi margini di crescita sul piano della struttura fisica e della consapevolezza nei propri mezzi. Il Palermo l'ha ceduto in prestito alla Juve Stabia la scorsa estate, nell'auspicio che potesse forgiare le sue doti e crescere nel suo complesso, arricchendo il suo bagaglio con quell'intensità e quel furore agonistico imprescindibili per affrancarsi dall'etichetta di eterna promessa. Nonostante la stagione altalenante e travagliata delle Vespe, il ragazzo ha collezionato 28 presenze condite da cinque gol e tre assist, pur non godendo di sistematica continuità di impiego. Score accettabile ma, in relazione alle sue indubbie qualità tecniche, il giocatore può e deve decisamente fare di più per compiere un significativo salto di qualità nella fase topica della carriera.

Il classe 2001 ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 con il club di Viale del Fante, nel Palermo targato City Football Group che punta dritto alla Serie A non vi sarà ragionevolmente spazio per lui. La dirigenza rosanero è in costante contatto con l'entourage del calciatore, con cui lavora in totale sinergia al fine di individuare destinazione e progetto tecnico ideali per esaltare doti e peculiarità del pupillo di Bruno Conti. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, sono numerosi i club di Lega Pro disposti a puntare le proprie fiches sul gioiellino scuola Roma. Oltre ai sondaggi di Avellino e Pescara, c'è da registrare un concreto inserimento del Crotone del neo ds Giuseppe Di Bari, che ha già voluto fortemente Silipo alla Juve Stabia nella scorsa sessione estiva di calciomercato, quando era in carica con il club campano. La prospettiva di sposare la causa della società calabrese che punta senza indugi al salto di categoria, con un tecnico di concetto e visione propositiva come Lamberto Zauli, grande ex trequartista da calciatore, stuzzica non poco il ragazzo. Tuttavia, l'ipotesi di rilanciarsi in una realtà di dimensioni calcisticamente diverse, vedi Turris, Gubbio o Virtus Francavilla, che hanno già palesato il proprio interesse, in cui Silipo avrebbe la garanzia di minutaggio e centralità nel progetto tecnico, potrebbe essere la più indicata e formativa per il giocatore. Palermo ed entourage del calciatore vagliano le numerose proposte e riflettono, nell'intento di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Il club rosanero dovrebbe cedere il cartellino di Silipo a titolo definitivo, una svolta in tal senso potrebbe maturare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.