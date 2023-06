Calciomercato Serie C, occhi in casa Palermo? Cesena segue Valente, Pescara su Silipo

"Sempre a proposito di esterni offensivi, l’ultimo nome in ordine di tempo in casa Pescara è quello del classe 2001 Andrea Silipo , protagonista di una buona stagione alla Juve Stabia (per lui 5 gol e 3 assist)", si legge sul noto quotidiano. Si prospetta una sfida con l’Avellino con il fantasista che, in attesa di definire il proprio futuro, potrebbe anche iniziare il ritiro con il Palermo di Corini.