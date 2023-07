Calciomercato Serie C, tutte le trattative: Chiricó al Catania e tris del Pescara

Luca Martinelli è il terzo volto nuovo dell'Audace Cerignola. Per il difensore classe 1988 un totale di 132 presenze e 8 gol e tutte in Serie C prima della promozione in Serie B ottenuta all'esito dell'ultima stagione con il Catanzaro. Il club pugliese ha messo nel mirino anche Andrea Sillipo in uscita dal Palermo FC. De Luca, Bruno Prati e Andrea Mallamo tutti classe 2004, sono oggetto di interesse del Cerignola. Occhio anche al portiere Viola del Lecce (classe 2003). Verso l'addio Langella e Oliveira.

Matteo Pisseri, portiere di proprietà della Triestina è vicino al Cesena. L'estremo difensore classe '91 è nativo proprio di Parma era finito nel mirino anche del club crociato.

Leonardo Candellone è sempre più vicino a vestire la maglia della Juve Stabia. Infatti, l’attaccante ex Pordenone sarebbe in dirittura d’arrivo dopo l'accordo raggiunto con il ds Lovisa, il quale ha battuto la concorrenza di Renate e Carrarese.

Marco Chiarella ha espresso chiaramente la volontà di tornare a Catania dopo la fine del prestito. Il Pescara (detentore del cartellino) è disponibile al trasferimento dell'esterno offensivo classe 2002. In Serie D lo scorso anno 5 gol in 20 partite e campionato stravinto per l'attaccante di Penne, cresciuto nel vivaio biancazzurro. Milos Bocic è stato girato in prestito dal Delfino a gennaio alla Pistoiese, in Serie C dove realizzò 3 reti in 10 presenze. Catania potrebbe essere la nuova avventura dell'attaccante serbo classe 2000.

Anche Marco Palermo entra nella rosa dei calciatori del Catania della passata stagione confermati per il prossimo campionato di Lega Pro. Il centrocampista ha sommato 31 presenze, realizzando 8 reti e sommando 5 assist in Serie D. Cosimo Chiricó lascia il Crotone tramite la clausola rescissoria di 1500€ che legava il calciatore alla squadra calabrese e approda al club del patron Pelligra a parametro zero. E' un ala destra di piede mancino, molto dotata tecnicamente che possiede un ottimo tiro dalla lunga distanza e inoltre può essere impiegato anche come trequartista. L'anno scorso con gli squali ha totalizzato 14 gol in 37 apparizioni in C.

Il Catania ha preso anche il centrocampista ex Cagliari e Pontedera, Riccardo Ladinetti, classe 2000. Il 23enne regista di centrocampo è svincolato e firmerà un contratto triennale

Dopo aver trovato l'accordo per Palmiero, l'Avellino avrebbe messo a segno un altro colpo a sorpresa. Si tratta di Luca Falbo, terzino sinistro classe 2000 di proprietà della Lazio, lo scorso anno in prestito al Monopoli con cui ha messo a referto 24 presenze, 3 gol e 3 assist.

Giuseppe Ciocci, giovane portiere del Cagliari, saluta il club rossoblù a titolo temporaneo per fare ulteriore esperienza in Serie C dopo quella passata all’Olbia. Ad aspettare il 2002 c'è il Pescara di Zeman, pronto ad offrigli il ruolo di secondo portiere alle spalle di Plizzari. Federico Accornero è stato preso dal club del patron Sebastiani: attaccante classe 2004, è stato uno dei protagonisti della promozione in Primavera 1 del Genoa, totalizzando 34 presenze condite da 19 reti e 2 assist. Per non farsi mancare nulla, il Pescara chiude un colpo anche dalla Serie D: Denis Manu è un giocatore del Matera (2003), che dall'anno prossimo militerà tra i professionisti in biancazzurro. 31 presenze, 3 gol e 6 assist sono numeri da grande centrocampista. Occhio alla proposta di Vasco Walz centrocampista del Borussia Dortmund B al squadra guidata dal boemo.

S.P.A.L. comunica di aver tesserato l’attaccante Mirco Antenucci con un contratto fino al 30 giugno 2025. Ufficiale quindi l'approdo a Ferrara dell'attaccante classe 1984 che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Bari tra Lega Pro e Serie B. Il bomber nativo di Termoli - in biancorosso - ha totalizzato centoquarantuno presenze, sessantatré reti e quindici assist.

Il Vicenza è in chiusura la cessione di Tjas Begic. L’ala slovena classe 2003 si trasferirà al Parma a titolo definitivo.

Gaetano Letizia potrebbe lasciare Benevento dopo la retrocessione in C. Sul terzino polivalente, ex Carpi tra le altre, ci sono Brescia e Feralpisalò.