Palermo, senti Bucchi: “Insigne un big, ha vinto ovunque. Mercato rosa da Serie A”

"Nel suo ruolo è uno dei migliori nella categoria. Fa sempre tanti gol e assist, è spesso decisivo, credo che il Palermo abbia fatto un affare, è un giocatore che sposta gli equilibri. Può agire da trequartista in un 4-3-1-2 o seconda punta in un 3-5-2. Sa giocare a calcio e quindi non penso sia giusto etichettarlo solamente per un ruolo. Chiaro che secondo me il 4-3-3 rispecchia ed esalta in pieno le sue caratteristiche. Lui ha vinto ovunque, a Parma, a Benevento e a Frosinone, porterà la mentalità vincente anche al Palermo, Il club rosanero ha dichiarato il suo obiettivo ovvero salire in A. Sono arrivati giocatori forti come Lucioni, giocatori con lo giusto spirito e la giusta esperienza. Collocolo? Porterebbe tanto al centrocampo rosanero”.