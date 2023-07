Catania, tifoso paragona Pelligra al City Group: la risposta del giornalista

A questo punto è l'opinionista a prender la parola, per rispondere proprio all'affermazione del tifoso. Nel suo intervento, vengono sottolineati due punti focali. In primis che il calciomercato del Catania non è ancora iniziato, in secondo luogo che il confronto con il City Football Group è ingiusto. L’opinionista spiega è impossibile paragonare Pelligra alla holding dello sceicco Mansour, in quanto si tratta di due realtà societarie e organizzative completamente diverse: "loro sono rodati nel calcio da almeno quindici anni. È un paragone che non si può nemmeno fare…"