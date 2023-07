Calciomercato Catania, Somma resta in Serie C. Addio a Lodi, in difesa piace Pirrello

Addii dolorosi, conferme meritate e tanta voglia di ritornare nel calcio professionistico dopo un anno di purgatorio. Il Catania getta le basi per la prossima Serie C.

Dopo aver festeggiato la promozione dalla Serie D alla C, il Catania si sta attrezzando per una Lega Pro competitiva in cui la compagine di Ross Pelligra vuole candidarsi tra le protagoniste. Dalla divisione semidilettantistica, il club etneo ha deciso di confermare alcuni degli elementi che hanno trascinato i rossazzurri alla vittoria del girone I.

Tra questi figurano Alessio Castellini, l'ex Palermo Michele Somma e Filippo Lorenzini, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Giuseppe De Luca, Giuseppe Giovinco e Manuel Sarao. Tuttavia, il passaggio dal calcio semiprofessionistico a quello professionistico implica dover ripetere la procedura contrattuale per ogni elemento, nel caso di un'eventuale conferma. Arrivano dunque alcune scelte importanti ma soprattutto dolorose visto il legame che si è creato con la piazza siciliana nella storia recente. E' il caso di Francesco Lodi, emblema del Catania dell'ultimo ventennio insieme a Giuseppe Mascara e Mariano Izco, leader anche in Serie D che però, probabilmente per motivi anagrafici, non è bastato per una conferma dell'ormai quasi quarantenne centrocampista. Tra gli esclusi del salto di categoria figurano anche Gianluca Litteri, Andrea Russotto e Marco Palermo.