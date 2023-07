Ag. Pigliacelli: “Rinnovo con il Palermo voluto. Fiducia Corini e sogno Serie A…”

" Il r i nnovo di Pigliacelli con il Palermo significa tanto, è stato meritato e voluto ", così Danilo Caravello in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it . L'agente che cura gli interessi del portiere del Palermo Mirko Pigliacelli ha rilasciato un'interessante intervista in cui si è soffermato sul rinnovo di contratto del proprio assistito con il club di viale del Fante fino al 30 giugno 2025. Fra i tanti temi sviscerati l'interessamento dell' Al Taee , la fiducia di Corini e la voglia di restare a Palermo per inseguire il sogno Serie A . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Ribadisco voluto - afferma il noto operatore di mercato - perché ci sono stati vari interessamenti e uno dall'estero molto concreto da metà dello scorso campionato. Non ha preso mai in considerazione altre proposte. Mirko ha sempre dato priorità al Palermo e al rinnovo. La cosa è avvenuta e siamo molto carichi in vista della prossima stagione. È stato l'Al Taee a interessarsi concretamente a Pigliacelli, c'era un suo allenatore che lo aveva avuto in Romania e ha spinto per un suo approdo in Arabia".