Palermo, Pigliacelli: “Rinnovo gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa”

“Questa firma rappresenta per me un gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa", così Mirko Pigliacelli dopo il rinnovo di contratto con il Palermo F.C. Un prolungamento fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione sportiva successiva (LEGGI QUI I DETTAGLI). Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal portiere rosanero tramite i canali ufficiali del club di viale del Fante.