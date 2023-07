Bari, Antenucci saluta “Pensavo di finire la carriera qui. Il calcio non ha età”

Dopo quattro stagioni consecutive, Mirco Antenucci non sarà più un calciatore del Bari . Il contratto dell'attaccante ex Spal non è stato rinnovato per il prossimo campionato. Trentantre presenze e dieci reti la scorsa stagione per Antenucci , protagonista del percorso del Bari fino alla finale playoff persa contro il Cagliari . In totale 141 le gare disputate con i galletti, con cui ha conquistato la promozione in B nel 2021/22.

"Dopo 4 anni è arrivato il momento di lasciare Bari. Qui ho trovato dei tifosi meravigliosi ,amici ,compagni di squadra e una città bellissima . Come in ogni ciclo e come in ogni cosa della vita purtroppo c’è un inizio e una fine .Pensavo di finire la carriera qui a Bari, ma la vita ci sorprende sempre. Sono stati giorni difficili per me, avevo una scelta da dover prendere, una scelta professionale, ma soprattutto una scelta di vita. Sono stato molto combattuto, diviso a metà…una parte del mio cuore mi diceva di rimanere, l’altra di andare. Alla fine ho deciso di lasciare Bari, ma non è stato semplice e di certo non è stata una scelta fatta per soldi. Chi mi conosce lo sa, ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto, protagonista, un valore aggiunto per il mio club, anche a 39 anni e sempre nel rispetto di scelte e ruoli. Credo che il calcio non abbia età e soprattutto credo fermamente nell’insindacabile giudizio del campo"