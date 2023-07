Calciomercato Palermo: Cremonese, ai dettagli per Collocolo, ok Ascoli. La verità…

Quindi, l'ex ds di Torino, Palermo e Venezia, Fabio Lupo, ha la felice intuizione di captarne le eccellenti attitudini e definirne l'ingaggio durante il suo breve mandato dirigenziale ad Ascoli. . Sessantacinque presenze, sette gol complessivi e numerosi assist vincenti per il jolly nativo di Taranto in bianconero. Collocolo impressione per statura, forza fisica, progressione poderosa e innata capacità di attaccare gli spazi. Tecnica individuale, sagacia tattica e perfetti tempi di inserimento. Il ragazzo può agire da interno, da schermo o playmaker anomalo, ma il ruolo che maggiormente esalta le sue attitudini è quello di mezzala offensiva.

Il Palermo aveva avviato una trattativa con l' Ascoli, rimasta in stand by per una forbice sostanziale tra domanda ed offerta ed una sostanziale divergenza su eventuali contropartite tecniche da inserire nell'operazione ( Segre profilo gradito ai marchigiani).

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo aveva già gettato le basi per un'intesa di massima con l'entourage del classe 1999, entusiasta e desideroso di recitare un ruolo da protagonista nell'ambizioso progetto a lungo termine del club targato City Footnall Group. Presupposto imprescindibile per il binomio Rinaudo-Bigon sfoltire la lista degli over nel reparto, ultimando le cessioni di Damiani e Broh prima di affondare il colpo sull'ex Cesena. Il pressing asfissiante della Cremonese, pronta a soddisfare le richieste dell'Ascoli, circa 2,2 milioni più bonus, e ad imprimere un'accelerazione nell'immediato all'affare per acquistare a titolo definitivo il cartellino del giocatore, ha fatto concretamente la differenza. Preso atto della situazione contingente il Palermo ha consapevolmente mollato la presa, decidendo di attendere e completare l'iter delle operazioni in uscita e virare successivamente su altri profili nel ruolo. L'arrivo di Collocolo in Sicilia sfuma per una semplice questione di tempi, momento storico ed esigenze divergenti tra le parti. Nessun rifiuto o remora da parte del calciatore che avrebbe di buon grado sposato la causa Palermo, ritenendola un prestigioso step evolutivo nel suo percorso professionale. Ascoli e Cremonese sono ormai ai dettagli, Michele Collocolo dovrebbe sottoscrivere con la società grigiorossa, altra big designata del prossimo torneo cadetto, un contratto quadriennale ed approdare quindi alla corte di Davide Ballardini.