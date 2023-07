Calciomercato Palermo, Damiani verso la Triestina: Verre, Borges e Valente…

Salutato Samuele Massolo, direzione Vicenza, in Serie C potrebbe finirci un altro giocatore che indossa la casacca rosanero, da ben diciotto mesi. Si tratta di Samuele Damiani. Piede educato, fosforo, visione di gioco, al contempo intensità in pressione sulla sfera e sagacia tattica in fase di non possesso. L'interno classe 1998, è stato certamente tra i protagonisti dell'entusiasmante cavalcata che ha condotto il Palermo di Silvio Baldini dalla Lega Pro alla Serie B. Impegnato a liberare slot nella lista over per fare spazio a potenziali nuovi innesti, il management del club targato City Footnall Group è al lavoro, di concerto con l'entourage del centrocampista, per trovare una nuova e ideale destinazione che soddisfi le esigenze di tutte le parti in causa. Ecco, quindi, l'interesse dell'ambiziosa Triestina di Attilio Tesser. Il club biancorosso - secondo il noto quotidiano - sembrerebbe aver trovato l'accordo per un prestito. I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell'affare.