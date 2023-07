Il direttore sportivo del Cosenza, Roberto Gemmi, ha concluso l'affare con la formula del prestito dal Parma. Tutino riabbraccia ufficialmente il popolo rossoblù, dopo la stagione straordinaria con gli 11 gol (e 5 assist) nella stagione della vittoria dei playoff di C (2017-2018), per poi ripetersi in Serie B con 10 reti e 5 assist. Questo l'ironico video pubblicato dal club calabrese per presentare l'ex attaccante del Palermo: