Calciomercato Cosenza, è fatta per il ritorno dell’ex Palermo Tutino! Il Parma…

Stagione tra luci ed ombre per il fantasista di origini campane, ai margini nella prima parte dell'annata a Parma, a corrente alternata nel Palermo di Corini in cui è approdato nella scorsa sessione invernale della campagna trasferimenti. Club targato City Football Group che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto del cartellino dell'ex Salernitana, in ragione delle richieste piuttosto esose (circa tre milioni) da parte del club ducale. Pretese che sembravano rendere complessa anche la trattativa per un eventuale ritorno in Calabria di Tutino. Invece, il colpo di scena! Gennaro tornerà a Cosenza con la formula del prestito. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" la società del patron Guarascio è allo scambio di documenti con i crociati per l'approdo del classe 1996 in rossoblù. Si resta in attesa dell'ufficialità.