Cosenza, Caserta: “Obiettivo è alzare l’asticella. Ho voglia di rimettermi in gioco”

"Mi fa molto piacere l’accoglienza, sono contento, potevo fare altre scelte ma ho deciso di venire a Cosenza. Conoscevo il direttore da tanto tempo e lo ringrazio per aver puntato su di me insieme al presidente. Darò il massimo, sono venuto qui con tanto entusiasmo e voglia di rimettermi in gioco. Sono convinto che questa è una piazza importantissima, credo sia quella giusta per me. Sono calabrese e so cosa significa lavorare qui. Non vedo l’ora di iniziare. Sono stati mesi difficili, quando vieni esonerato e stai fuori ti manca il campo. l contratto annuale non è forzato. Non lego le persone ai contratti, se ne firmo uno triennale e non c’è sinergia tra le parti vale poco. Se c’è sinergia si possono prolungare i contratti. L’obiettivo è alzare l’asticella. Non vogliamo portare 20 giocatori a luglio perché è impossibile, il budget è questione societaria e non entro nel merito. Vogliamo invece divertirci e far divertire, puntando alla salvezza. Col presidente non abbiamo parlato di Serie A. Ci siamo confrontati sulla squadra, abbiamo parlato di diverse cose. Zarate lo conosciamo tutti, sappiamo le sue qualità, ma è la società che deve fare le sue valutazioni"