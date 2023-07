Calciomercato Cosenza, gol amarcord: La Mantia e l’ex Palermo Tutino per Caserta

Dopo la conquista della salvezza, sofferta ma meritata, nel convulso playout contro il Brescia di Gastaldello, il Cosenza si prepara ad inaugurare il nuovo corso targato Fabio Caserta. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulla presentazione in programma nella sala stampa "Donato Bergamini" del nuovo allenatore della compagine calabrese che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie B. La rosea fa il punto sul calciomercato della società del presidente Guarascio, con particolare riferimento alle mosse in cantiere per rinforzare il reparto offensivo rossoblù. L'obiettivo è quello di perfezionare due ritorni eccellenti, per rinverdire le ambizioni ed accendere l'entusiasmo dei tifosi. andrea La Mantia, reduce da una stagione non esaltante alla Spal, ha già firmato pagine significative della storia del Cosenza, grazie ai tredici gol firmati in Serie C nella stagione 2015-2016. Bomber navfgato e dal comprovato valore in cadetteria, l'ex Empoli piace a molti club in Serie B ma il biennale arricchito da una serie di bonus proposto dalla società calabrese all'entourage dell'attaccante potrebbe spianare la strada al buon esito della trattativa. Partner ideale di La Mantia, che si è già laureato beniamino del Marulla, sarebbe nelle intenzioni della dirigenza cosentina Gennaro Tutino. Stagione tra luci ed ombre per il fantasista di origini campane, ai margini nella prima parte dell'annata a Parma, a corrente alternata nel Palermo di Corini in cui è approdato nella scorsa sessione invernale della campagna trasferimenti. Palermo che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto del cartellino dell'ex Salernitana, in ragione delle richieste piuttosto esose (circa tre milioni) da prte del club ducale. Pretese che rendono complessa anche la trattativa per un eventuale ritorno in Calabria di Tutino, che sposerebbe di buon grado la causa della compagine di Caserta e conosce molto bene l'ambiente di Cosenza. La società di Gyarascio lavora sul mercato al fine di potenziare la rosa e regalarsi una stagione con meno patemi e più soddisfazioni, riuscire a ricomporre il tendem offensivo La Mantia-Tutino sarebbe un ottimo punto di partenza.