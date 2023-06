Cosenza, in cima ai desideri c’è Tutino: l’attaccante infiammerebbe la piazza

"È il calciatore che infiammerebbe la piazza: non c’è tifoso che non sogni il suo ritorno", si legge. Tutino ha lasciato ricordi positivi a Cosenza prima conquistando la promozione in Serie B, realizzando 7 reti in campionato e 4 ai playoff, poi mettendosi in luce nel torneo cadetto con 10 gol e 5 assist. "Con lui si dialoga da tempo, da quando nelle scorse settimane è stato a Cosenza dove ha comprato casa e si è fermato a salutare i tanti amici", prosegue la Rosea.