Cosenza, sempre più vicino il ritorno di Gennaro Tutino. Guarascio e il Parma…

Dopo la salvezza conquistata grazie ai playout, il Cosenza inizia a programmare la prossima stagione in Serie B. A breve verrà sciolto il nodo allenatore, con Fabio Caserta in pole dopo l'addio di William Viali. Nel frattempo la dirigenza rossoblu prova a mettere a segno alcuni colpi in vista dell'imminente inizio del mercato.

In cima alla lista del patron rossoblu Guarascio c'è Gennaro Tutino. L'attaccante napoletano, reduce da un semestre in prestito al Palermo, ha già vestito per due stagioni la maglia dei calabresi. Alla fine dell'esperienza in in rosanero, Tutino è tornato al Parma, società proprietaria del suo cartellino, ma con molte probabilità cambierà nuovamente destinazione. Come riportato da Tifocosenza.it, il numero uno del Cosenza ha dato il via libera per chiudere la trattativa.