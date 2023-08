Il verdetto. Prima sentenza da parte del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del Perugia ammettendo ufficialmente il Lecco in Serie B. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023”.