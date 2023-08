Caos Serie B, oggi sentenza del Tar: Lecco e Reggina sperano. Brescia e Perugia…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" ricostruisce i passaggi focali dell'udienza svoltasi ieri al Tar, dove sono stati discussi i ricorsi di Lecco e Reggina avversi all'esclusione di entrambi i club dal prossimo campionato di Serie B. Tre ore di udienza, con sentenza prevista per la mattinata odierna e deposito delle relative motivazioni entro dieci giorni. Il Consiglio di Stato del 29 agosto sarà l'ultimo step, dopo di che le squadre riammesse al torneo cadetto prenderanno ufficialmente il posto di quelle X e Y presenti oggi in calendario. Lecco e Reggina col fiato sospeso, ma non solo. Brescia, Perugia, Spal, Benevento, tutte in attesa di capire se vi sarà possibilità di ripescaggio. Lega B e Figc hanno espresso la loro posizione a sostegno della tesi del Lecco, mentre un fronte compatto richiede l'esclusione della Reggina ieri rappresentata da Felice Saladini, patron, in teoria, uscente del club calabrese. Complicata la posizione della società amaranto, poiché oltre ad aver disatteso i termini di pagamento ( a dire dei legali difensori in linea con i termini stabiliti dal Tribunale di Reggio Calabria) non detiene omologa del piano di ristrutturazione del debito. Lega B, Figc e Coni, tramite i rispettivi avvocati, chiedono l'esclusione della Reggina dal prossimo torneo cadetto. Diversa la situazione Lecco, con il club lombardo che sostiene la tesi del legittimo impedimento, causa slittamento di dieci giorni dei playoff di Serie C, per il rispetto dei termini di perentorietà nell'indicare l'impianto utilizzato per le gare casalinghe. Nell'ambito della questione al vaglio anche la posizione della Figc, cui viene contestata la mancata concessione di una proroga sui tempi di presentazione dell'iter documentale relativo allo stadio, a fronte di una richiesta del club di Di Nunno. Figc che, come già accaduto nel corso del dibattimento al Collegio di garanzia del Coni, adducendo anche problematiche di accesso al portale che hanno ulteriormente complicato le cose. Lo spostamento dei playoff, con realtivo effetto domino, avrebbe dovuto indurre la Figc alla concessione di una proroga sui tempi originari, ma nessuno ha mai pensato di concederla e la richiesta del Lecco non ha avuto risposta.