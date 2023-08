Serie B, è il giorno decisivo per Reggina e Lecco. Questo mercoledì l’udienza al Tar

Alle ore 15.00 è fissata l'udienza al Tar del Lazio per i ricorsi della Reggina e del Lecco, per il momento escluse dal prossimo campionato di Serie B. In ogni caso, quello di questo mercoledì potrebbe non essere il passaggio conclusivo della vicenda che sta infiammando l'estate 2023 in cadetteria, visto che si potrebbe pronunciare in seguito anche il Consiglio di Stato.

Strada decisamente in salita per la Reggina, con uno spiraglio di luce davvero difficile da raggiungere e con lo spettro del fallimento che incombe ogni giorno sempre di più. I motivi dell'esclusione del club amaranto sono il mancato pagamento di circa 800.000 euro per un’omologa del piano di ristrutturazione del debito. Al club si contesta in particolare di non aver rispettato la perentorietà del termine previsto dalle regole calcistiche per l’iscrizione ai campionati, sebbene la sentenza del Tribunale in merito allo stesso piano di ristrutturazione indicasse una scadenza successiva per poter pagare, come sottolinea la Gazzetta del Sud.