Palermo, Gazzetta: “Attacco completo con Valencia e non finisce qui. Si punta Prati”

"Un jolly, ma anche un classe 2000 che tiene libero un slot per eventuali altre operazioni, il che non fa tramontare l’ipotesi Rivas, per il quale però si dovrà attendere l’iter giudiziario relativo al ricorso della Reggina per la riammissione al campionato. Valencia è extracomunitario, ma potrà giocare in Serie B perché già tesserato per una squadra italiana", questo il profilo delineato dal quotidiano. L'arrivo di Valencia potrebbe far traballare la posizione di Edoardo Soleri, fortemente richiesto in Serie B e C, con il centravanti romano che, a differenza del cileno, ricopre lo status di "over".