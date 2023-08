Il Foggia ci prova per Bubacarr Marong, difensore centrale gambiano attualmente in forza al Palermo ma in uscita dai rosanero

⚽️

Dopo la delusione della finale playoff, il Foggia prepara la prossima stagione di Serie C. La dirigenza rossonera sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico Cudini una rosa competitiva. Secondo quanto raccolto da TuttoC, il club pugliese ha chiesto informazioni al Palermo FC per Bubacarr Marong.