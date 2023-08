Palermo, Repubblica: “Stagione del rilancio per Di Mariano. Tutto per la Serie A”

Il Palermo punterà fortemente anche sul proprio numero 10 in vista della prossima stagione, con il posto da titolare che al momento sembra spettargli di diritto. Il 4-3-3 è un modulo che, come dichiarato dallo stesso attaccante in sala stampa, esalta maggiormente le sue caratteristiche. Già prenotato quindi il ruolo di ala sinistra nel tridente, con il reparto che si completa con Roberto Insigne sulla destra e dell'immancabile capitano Matteo Brunori come punto di riferimento centrale. "Di Mariano deve mettersi alle spalle il periodo buio e tornare con nuova linfa per trascinare la sua città: in questo modo la A raggiunta col City non solo diventerà un traguardo, ma un punto di partenza per un futuro roseo".