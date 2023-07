Serie B, si attende il TAR: Reggina ottimista per la riammissione, ecco il motivo

La Reggina è ottimista per la riammissione in Serie B: si attende il 2 agosto per il giudizio del TAR. Il Consiglio di Stato...

Intanto si attende con ansia il giudizio del TAR, previsto per il 2 agosto e che valuterà i sopracitati ricorsi presentati. Il club amaranto in particolare si mostra ottimista, forte delle basi su cui su appoggia la contestazione del precedente verdetto. I legali calabresi nella loro tesi difensiva punteranno sul fatto che il Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver concesso l’omologa dello stralcio del debito verso l’Erario per il 95% del totale, aveva consentito al club di pagare il dovuto entro il 12 luglio come poi è stato fatto. La Figc invece contesta la mancata osservanza della “perentorietà dei termini” fissata per il 20 giugno. La riammissione consentirebbe inoltre alla Reggina di ufficializzare il cambio di proprietà, da Felice Saladini a Manuel Ilari (che acquisterebbe solo in caso di Serie B, nonostante il milione di stipendi arretrati).