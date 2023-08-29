Rosario Pergolizzi, ex allenatore della rinascita del Palermo, è stato costretto a lasciare il posto in panchina della Reggina, con cui si trovava quarto nel girone I della Serie D. La rescissione è…
Reggina
"Sto girando molto. Mi sto aggiornando per farmi trovare pronto per la prima occasione. sono stato in Polonia, in Slovenia, in Croazia. Ho visto giocatori interessanti, vedremo...". Così Massimo…
Andrej Galabinov, attaccante navigato con tante presenze in Serie B e anche qualcuna in Serie A con la maglia del Genoa e dello Spezia, ha rilasciato dichiarazioni nell'appuntamento odierno della…
Venezia-Spezia 1-0: Pohjanpalo lancia Vanoli in testa alla B. Alvini ancora ko. La classifica Lo Spezia di Massimiliano Alvini non riesce ad ingranare. La formazione ligure, data alla vigilia del…
La Reggina giocherà la Serie D. Il club calabrese, dopo aver incassato l'esclusione dal corrente campionato cadetto, ha ottenuto l'ammissione, nonostante il conseguenziale numero dispari, alla massima…
La Reggina giocherà la Serie D. Il club calabrese, dopo aver incassato l'esclusione dal corrente campionato cadetto, ha ottenuto l'ammissione, nonostante il conseguenziale numero dispari, alla massima…
La Reggina è sempre più vicina al ritorno nel calcio, dopo l'esclusione dal corrente campionato di Serie B. La compagine sostituita dal Brescia in cadetteria, ripartirà dai Dilettanti, precisamente…
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, aveva manifestato nelle scorse ore la possibilità, da parte di Unicusano, di acquistare la Reggina, compagine esclusa dal corrente…
Parola a Filippo Inzaghi. L'ex allenatore di Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia e Reggina - alle colonne de "Il Messaggero" - è tornato a parlare delle clamorose dimissioni di Roberto Mancini…
Nella giornata di ieri l'annuncio su Instagram: Stefano Bandecchi vuole fare ripartire il calcio a Reggio Calabria in Serie D, dopo il fallimento del club che non parteciperà al prossimo torneo…
Parola a Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni - attraverso un post sul suo profilo Instagram - ha parlato della possibilità, da parte di Unicusano, di acquistare la Reggina, compagine esclusa dal…
Parola a Massimo Taibi. L'ormai ex direttore sportivo della Reggina, squadra esclusa dal corrente campionato di Serie B, ha deciso di fare chiarezza su tutto il passato recente, inerente al mondo…
Paolo Brunetti, sindaco ff della città metropolitana di Reggio Calabria, ha rilasciato una lunga intervista a Reggio Tv sulla rinascita della Reggina dopo il fallimento. Tra i temi toccati anche…
La Reggina è stata ufficialmente esclusa dal corrente campionato di Serie B e con ogni probabilità si giocherà tutte le carte a sua disposizione, per partecipare alla prossima Serie D, che inizierà il…
Dopo la sentenza arrivata dal Consiglio di Stato dello scorso 29 agosto, la Reggina è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie B 2023-2024. Di conseguenza il posto lasciato vacante dal club…
Parola a Rigoberto Rivas. L'attaccante ormai svincolatosi dalla Reggina, squadra esclusa dall'attuale campionato di Serie B, ha lasciato un post via social molto profondo ed interessante sul suo addio…
Dopo le sentenze emesse ieri dal Consiglio di Stato che hanno sorriso a Lecco e Brescia e condannato la Reggina (esclusa dalle competizioni professionistiche), arriva oggi il comunicato della FIGC,…
Polemiche senza soluzione di continuità. Un avvio di stagione mai così tormentato, forse, per il campionato di Serie B. Il caos iscrizioni, le incognite all'atto della compilazione del calendario,…
Amarezza e rabbia, dolore e frustrazione, ma anche orgoglio e tanta voglia di ripartire per riportare la Reggina alla dimensione che merita nell'universo del calcio professionistico. Massimo Taibi si…
L'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul verdetto emesso dal Consiglio di Stato, ultimo step di un estenuante iter giudiziario che ha fortemente condizionato l'avvio di…
La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Il Consiglio di Stato ha respinto anche il ricorso della Reggina. L’ha deciso la quinta sezione dello stesso con un pronunciamento che ha definito di…
Si chiude oggi l'ultima tappa del lungo percorso di ricorsi presentati in estate, prima della partenza del torneo cadetto. Questa mattina, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato la…
Sono ore caldissime per la Reggina e per tutti i club che auspicano una partecipazione alla prossima Serie B come Lecco, Perugia e Brescia. La riunione del Consiglio di Stato è avvenuta dalla mattina…
Presente a Roma, a Palazzo Spada, in occasione del Consiglio di Stato che deciderà il futuro della Reggina, il ds Massimo Taibi ha parlato ai microfoni del "Giornale di Brescia". “Siamo fiduciosi…
"Ho assunto nuovamente il controllo della Reggina 1914 con l’obiettivo di mettere ordine. È un atto doveroso nei confronti di Reggio Calabria. Sono convinto di aver operato nel rispetto delle norme".
Giornata focale per il futuro di Lecco, Perugia, Reggina e Brescia. La sentenza odierna del Consiglio di Stato dovrebbe scrivere la parola fine al caos ed annesso ginepraio giudiziario legato alle…