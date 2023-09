Reggina, corsa contro il tempo: Taibi dg e cordata pronta per la D. Tecnico e ds…

Diverse però le situazioni a sfavore! Il calendario del girone I di Serie D è stato già stilato, il numero di partecipanti è già pari e l'inserimento di un'altra società sconvolgerebbe i piani della Lega . D'altro canto, una piazza come quella di Reggio Calabria , anche in extremis, merita di vivere una stagione calcistica, pure se tra i Dilettanti . Ecco, quindi, il piano della cordata che vede in Taibi il prossimo polo manageriale.

Con l'ex estremo difensore amaranto, nativo di Palermo nel ruolo di Direttore Generale, la nuova Reggina che verrà, potrebbe nominare come nuovo direttore sportivo, Emanuele Belardi, il quale vanta ben quattro esperienze diverse con la storica società calabrese nei panni di giocatore. Sempre secondo le indiscrezioni di TMW, il nome in prima fila per il ruolo di tecnico è quello di Michele Pazienza. L'ex calciatore della Juventus è reduce da un biennio importante sulla panchina dell'Audace Cerignola. Esperienza condita da una vittoria del campionato di Serie D, un quinto posto in Lega Pro da neopromosso ed un eliminazione soltanto agli ottavi di finale dei playoff dopo aver fatto fuori Juve Stabia e Monopoli, oltre che aver battuto 4-1 all'andata del doppio confronto il Foggia. La clamorosa rimonta del ritorno ha segnato la fine della parabola professionale di Pazienza nella provincia pugliese. Quest'estate è rimasto senza squadra e potrebbe accettare nuovamente il campionato dilettante numero uno. Seguiranno aggiornamenti.