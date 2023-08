Caso Reggina, Taibi: “Assurdo perdere la Serie B per stupidate. In caso di D io…”

Sono ore caldissime per la Reggina e per tutti i club che auspicano una partecipazione alla prossima Serie B come Lecco, Perugia e Brescia. La riunione del Consiglio di Stato è avvenuta dalla mattina al primo pomeriggio della giornata odierna e nelle successive ore arriverà la sentenza che sancirà la fine, sia nel bene sia nel male, per le rispettive società. Il ricorso del club amaranto avverso all'esclusione dal campionato di Serie B era già rigettato da Collegio di garanzia del Coni e Tar del Lazio. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, riportate da strettoweb.com:

“Ho ascoltato, sono stati bravi i nostri difensori e le accuse. A dare un giudizio sbaglierei, spero possa essere valida la nostra, ma dobbiamo aspettare domani. Alla città dico che comunque vada a noi a Reggio non ci abbatteranno mai. Io sono qua come Reggina e come reggino, perché mi sento uno della città. Spero possiamo aver ragione perché noi meritiamo la B, è assurdo perderla per stupidate. Se rimarrò in caso di D? Non ho mai fatto una questione di categoria, Reggio si ama dalla Terza Categoria alla A. Meritiamo la B, poi in caso vedremo”.