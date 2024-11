Reggina, rescissione consensuale per l’ex rosa Pergolizzi: Il motivo

Rosario Pergolizzi , ex allenatore della rinascita del Palermo , è stato costretto a lasciare il posto in panchina della Reggina , con cui si trovava quarto nel girone I della Serie D. La rescissione è avvenuta a seguito di gravi motivi familiari che hanno coinvolto l'ex rosanero, che è stato quindi costretto a ritirarsi dalla panchina amaranto. Il nuovo allenatore dei calabri è Bruno Trocini , già tecnico lo scorso anno.

IL COMUNICATO

"AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale con il tecnico Rosario Pergolizzi. Gravi motivi familiari hanno costretto il tecnico Rosario Pergolizzi a recarsi d'urgenza nella propria regione di residenza. In questa fase delicata della propria vita, con l’augurio che tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile, società, squadra e collaboratori sono vicini a Rosario e alla sua famiglia. A Rosario, che sarà sempre di casa nel Club amaranto, un vivo ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi con passione e abnegazione".