Serie B, Taibi: “Reggina? Delusione enorme. Il mio Palermo fa un po’ soffrire…”

"Sto girando molto. Mi sto aggiornando per farmi trovare pronto per la prima occasione. sono stato in Polonia, in Slovenia, in Croazia. Ho visto giocatori interessanti, vedremo...". Così Massimo Taibi , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo della Reggina : dall'esclusione della società calabrese dal campionato di Serie B , una ferita ancora aperta, alle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Eugenio Corini . Ma non solo...

"La delusione è alle spalle? Sincero: la delusione è stata enorme. Per la città, per i tifosi. Reggio dopo Palermo è casa mia. C’è gente che ha sempre dato il cuore. Non lo meritavano. E fa ancora male. Se ho avuto qualche contatto? Fino a maggio, sì. E non ho affondato il colpo. Ero tesserato per la Reggina e volevo continuare. Non nascondo che un po’ di telefonate le ho ricevute. Il mio Palermo? Fa un po’ soffrire… con le piccole facciamo fatica. Però non sono allarmista. Ha tutto per riprendersi", ha concluso Taibi.