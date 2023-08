Consiglio di Stato, rigettato anche il ricorso della Reggina? Le ultime

Si chiude oggi l'ultima tappa del lungo percorso di ricorsi presentati in estate, prima della partenza del torneo cadetto. Questa mattina, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta del Perugia, ufficializzando la partecipazione del Lecco alla prossima Serie B. Inoltre, secondo quanto riportato da Sportitalia e Giornale di Brescia, il Consiglio di Stato avrebbe rigettato anche il ricorso della Reggina, con il club amaranto che ripartirà dai dilettanti. In caso di conferme, a fare festa sarà il Brescia che - ripescato - giocherà in Serie B nonostante la retrocessione in Lega Pro dello scorso giugno. Seguiranno aggiornamenti...