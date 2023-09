Reggina, Bruno Troncini è il nuovo allenatore: l’ex Fidelis Andria torna in Serie D

La nuova società, denominata Fenice Amaranto stava cercando un profilo di spessore per la panchina amaranto, che consentisse alla piazza di Reggio Calabria, un immediato ritorno tra i grandi del calcio. Ecco, quindi la scelta ricaduta su Bruno Trocini. Quest'ultimo, profilo abbastanza navigato tra interregionale e Lega Pro. Partito dal Rende in D, l'ex calciatore di Castrovillari e Battipagliese tra le altre, ha portato la società calabrese (oggi in Eccellenza) a disputare i playoff di C. Poi la chiamata della Virtus Francavilla nella terza divisione italiana, fino al totalizzare ben 146 presenze tra i professionisti, allenando anche squadre come Potenza e Fidelis Andria.