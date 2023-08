Serie B, ds Reggiana Goretti: “Proroga calciomercato Lecco e Brescia? Disparità…”

Non si placano le polemiche dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito la partecipazione di Lecco e Brescia alla prossima Serie B. Fa discutere la proroga sul mercato concessa ai club lombardi

Polemiche senza soluzione di continuità. Un avvio di stagione mai così tormentato, forse, per il campionato di Serie B. Il caos iscrizioni, le incognite all'atto della compilazione del calendario, l'interminabile ginepraio giudiziario, tra aule di Tribunali sportivi ed ordinari. Sentenze, ricorsi, bocciature, schermaglie dialettiche legali a fil di regolamento. L'ultima parola del Consiglio di Stato che sancisce la partecipazione alla Serie B 2023-2024 di Lecco e Brescia, sancendo l'esclusione della Reggina che ripartirà dalla D e la prossima annata in Lega Pro per Perugia, Foggia e Casertana. La proroga di otto giorni sulla chiusura della sessione estiva del calciomercato concessa ai due club lombardi ha suscitato dissenso e perplessità nel direttore sportivo della Reggiana, Roberto Goretti. Così il manager del club emiliano ai microfoni di Tmw.