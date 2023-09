Italia, senti Inzaghi: “Dimissioni Mancini? Non mi hanno sorpreso. Spalletti il top”

"Non mi hanno sorpreso e neanche scosso, ma non partecipo ai processi collettivi. Se ha agito così avrà avuto le sue buone ragioni, che non dobbiamo giudicare dall'esterno. Alla fine l'Italia ha trovato il migliore in circolazione, Spalletti, e Roberto è andato in Arabia. Ognuno ha avuto quello che desiderava, ma non dimentichiamo l'Europeo vinto. Luciano? Il massimo, considerando che ha appena vinto lo Scudetto dopo oltre 30 anni con il Napoli... Un lavoro meraviglioso e forse unico, che gli consente adesso di realizzare un sogno. Si meritava un riconoscimento e vedrete che farà molto bene, costruirà una grande Nazionale, in grado di difendere il titolo europeo e di andare al Mondiale".