Reggina, nella notte la svolta: Bandecchi e Myenergy in un’unica cordata. Le ultime

Nella giornata di ieri l'annuncio su Instagram: Stefano Bandecchi vuole fare ripartire il calcio a Reggio Calabria in Serie D, dopo il fallimento del club che non parteciperà al prossimo torneo cadetto. L'ex presidente della Ternana - oggi sindaco di Terni - ha annunciato la partecipazione al 50% di Unicusano in una delle cordate che entro oggi (ore 13) dovrà dare la manifestazione d’interesse al Comune.