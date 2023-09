Bandecchi: “L’Unicusano farà offerta per la Reggina, dopo la C abbandoneremo il club”

"Domani l’Unicusano farà un’offerta per acquisire il 50% della Reggina 2023, quella che ripartirà dalla Serie D. Se troviamo degli imprenditori seri che vorranno acquisire l’altro 50% l’Unicusano cercherà di traghettare la Reggina in Serie C. Poi abbandoneremo il club perché il calcio non rientra nel core business dell’Università. Credo che chi se ne sta occupando ce la farà a trovarne sette, otto o anche dieci che vogliono aderire a questa iniziativa (imprenditori)".