Fallimento Reggina, Galabinov: “Non capisco ancora. Ci dicevano che andasse bene”

Andrej Galabinov , attaccante navigato con tante presenze in Serie B e anche qualcuna in Serie A con la maglia del Genoa e dello Spezia , ha rilasciato dichiarazioni nell'appuntamento odierno della rubrica di TuttoMercatoWeb. Il bomber , lo scorso anno nella fila della Reggina e ora in cerca di nuova sistemazione ha parlato proprio sulla sparizione del club dal professionismo (ora ripartito dalla D con la nuova denominazione LFA Reggio Calabria), il giocatore si è così espresso:

"Non sono ancora riuscito a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Ci era stato detto che era una società sana. Anche parlando con i miei ex compagni non capiamo ancora come sia potuto succedere. Fino alla fine la società era convinta che andasse tutto bene. Ci dicevano che era tutto a posto. Quindi alla fine, dopo l’ultima sentenza, abbiamo capito che era finita".