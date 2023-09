Reggina, Brunetti: “Non andremo al massacro. Futuro? Ho parlato con Taibi e Ferrero”

Sulle vicende che hanno portato al fallimento parlando dell’ex presidente Cardona e dell’ex patron Saladini: “Abbiamo chiamato a Cardona a ridosso delle dimissioni, ci siamo visti prima di quando ha detto lui. Lui ha detto che non l'ha chiamato nessuno, ma forse lui doveva venire da noi. Quando si è dimesso è scattato l'allarme, in ogni caso visto che c'era l'intenzione di cedere il club avremmo gradito che a dircelo potesse essere il presidente dimissionario. Saladini? Ha lavorato per fare la furbata, ma non ha fatto nulla di illegale, nel senso che effettivamente esiste un vulnus tra gli ordinamenti. I 770mila euro? A questo punto c'è da pensare di tutto, perché uno paga 5 milioni di euro e poi va a non pagare una somma irrisoria, allora o è folle o c'è qualcosa che non va. In ogni caso queste risposte le deve fornire Saladini e se non le fornisce alla città le dovrà dare nelle sedi opportune".