Reggina, ultras contro Bandecchi. La sua risposta: “Non voglio sentire ca**ate…”

“Basta avventurieri, rispettate la nostra storia. Sono anni che il famigerato studio Tonucci fa da garante per l’acquisizione della Reggina. Risultato? Solo avventurieri e faccendieri, rischio di fallimenti ogni stagione e prese in giro da parte di gente che si appoggia a questo studio solo per fare business. Nella giornata di ieri anche il signor Bandecchi ha manifestato la propria volontà ad acquisire la Reggina, con una percentuale del 50% con le restanti quote da dividere tra tanti imprenditori: 50, 30, 20… state dando i numeri!. La Reggina non è una multiproprietà, la Reggina non è un giocattolo, da tenere un anno come sbandierato dal signor Bandecchi per poi essere buttato nella spazzatura. Questa gente non la vogliamo. La Reggina è una cosa seria, forse qualcuno non ha ancora capito che con questi presupposti preferiamo stare fermi, per la nostra dignità, non abbiamo bisogno di elemosinare niente a nessuno. [...] Non permetteremo più a nessuno di giocare con i nostri sentimenti: chi verrà ne deve essere consapevole. Ripartiamo ma con serietà. Basta faccendieri. La Reggina siamo noi”.