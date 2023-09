Spezia, traballa la panchina di Alvini dopo i tre ko: in pole Inzaghi per sostituirlo

Lo Spezia di Massimiliano Alvini non riesce ad ingranare. La formazione ligure, data alla vigilia del campionato come una delle serie candidate alla promozione in Serie A dopo la retrocessione l'anno scorso, nelle prime quattro partite ha raccolto solo un punto all'esordio nel pirotecnico 3-3 contro il Sudtirol al Druso. L'ultima sconfitta è arrivata nell'anticipo della quinta giornata di campionato in programma venerdì 15 settembre alle ore 20:45 contro il Venezia al "Pierluigi Penzo". La società non è contenta dell'operato del tecnico e secondo Tuttomercatowebsono ore di riflessione per quanto riguarda il tecnico delle aquile. Se Alvini dovesse saltare, in pole c'è Filippo Inzaghi, attualmente senza panchina dopo il fallimento della Reggina. L'alternativa è Aurelio Andreazzoli, reduce dalla breve esperienza con la Ternana in Serie B.