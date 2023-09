Venezia-Spezia 1-0: Pohjanpalo lancia Vanoli in testa alla B. Alvini ancora ko. La classifica

La squadra di Massimiliano Alvini che dimostra grande personalità, non si scompone e continua a tessere un calcio lineare ed autorevole. Verde in verticale per Antonucci al 23', piattone a colpo sicuro, alzato in angolo da Idzes. Al minuto 41' ancora i liguri: siluro di Bandinelli dai 20 metri, Joronen ci arriva con la punta delle dita, Amian spara il tap-in sull'esterno della rete. Granitico, compatto, coraggioso, il Venezia di Paolo Vanoli, che ha ribattuto colpo su colpo alle iniziative degli aquilotti, chiudendo la prima frazione in attacco. A sessanta secondi dalla fine: lancio di Tessmann, Dragowski compie un miracolo su Zampano, Pohjanpalo ribadisce in rete ma il 7 arancioneroverde era in fuorigioco.

SECONDO TEMPO - Al termine della prima frazione, Vanoli rileva Tessmann, tornato dalla Nazionale solo ieri e concede spazio a Kofod Andersen. Uno Spezia autorevole, intenso e brillante che ad inizio ripresa, parte subito attaccando a testa bassa. Al 51' destro violento di Verde, Joronen respinge centralmente, mischia in area lagunare, Zampano salva sulla linea un colpo di testa di Antonucci.

Nel momento prevalentemente bianconero è il club di casa a sbloccare il match! Al cinquantaseiesimo corner di Pierini, rasoterra da fuori di Busio sulla base del palo, Pohjanpalo è il più lesto, il suo sinistro sbatte sulla traversa interna e finisce in fondo al sacco. Seconda rete in campionato per il bomber finlandese, dopo il gol firmato alla prima contro il Como. La squadra bianconera - dopo lo svantaggio - ci ha messo volontà, abnegazione, cuore. Si è aggrappata al suo spirito propositivo, all’indole spregiudicata che il suo allenatore ha plasmato, al talento del reintegrato in gruppo Verde. Concedendo spazio anche all'ex PalermoElia, lanciato nella mischia al posto di Bertola (difensore centrale).

Nonostante tutto, il lungo predominio territoriale non ha portato i frutti sperati, condannando Alvini ed il suo Spezia alla terza sconfitta consecutiva di questo campionato di Serie B, edizione 2023/2024. Gli uomini di Vanoli hanno magistralmente inaridito i temi offensivi della banda ligure, con una fase di non possesso coesa ed ordinata, pressando alto lo Spezia, schermando e sporcando il più possibile le trame bianconere con intensità e raddoppi sistematici, centralmente e sugli esterni, che hanno limitato al minimo le possibilità di segnare di Moro e compagni. 1-0 in favore del Venezia e testa della classifica meritata in laguna.