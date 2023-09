Reggina, allenatore cercasi: Pazienza e Ferraro si defilano. Ecco i nomi in pole

La Reggina ha avviato il casting per il nuovo allenatore, per il girone I di Serie D, che anche per gli amaranto dovrebbe partire a breve

La nuova proprietà, targata Fenice Amaranto sta cercando un profilo di spessore per la panchina amaranto, che consenta alla piazza di Reggio Calabria, un immediato ritorno tra i professionisti. Secondo le indiscrezioni di "TuttoMercatoWeb", i candidati principali alla panchina erano quattro, ma rischiano di diventare due. Il primo contattato era Michele Pazienza, il quale aveva l'accordo con Emanuele Belardi. Fumata nera invece con la nuova società, detentrice delle quote della Reggina. Altro no secco, quello spedito da Giovanni Ferraro, reduce dal trionfo con il Catania in D e rimasto svincolato dopo l'addio alla squadra etnea.